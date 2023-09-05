«Мечтала об этом с самого детства»: белорусская теннисистка Соболенко станет первой ракеткой мира после US Open

Арина Соболенко возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации по окончании Открытого чемпионата США вне зависимости от его результатов. После вылета Иги Свёнтек в четвёртом круге ни одна из соперниц не сможет опередить 25-летнюю уроженку Минска. По признанию спортсменки, таким образом исполнилась мечта её детства. Как отметила победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова, у белоруски есть все шансы надолго закрепиться на лидирующей позиции.

Арина Соболенко исполнила свою детскую мечту, завоевав звание первой ракетки мира. Формально белоруска займёт верхнюю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь в понедельник, 11 сентября, однако помешать ей это сделать уже никто не сможет. Ига Свёнтек, возглавлявшая табель о рангах с апреля 2022 года, проиграла в четвёртом круге US Open Алёне Остапенко и сложила с себя полномочия лучшей теннисистки мира.

После матча с Дарьей Касаткиной на счету Соболенко стало 8396 очков, что на 201 больше, чем у прежнего лидера. А если Арине удастся выиграть второй турнир Большого шлема в карьере, то она опередит Свёнтек на 1771 очко, что станет весомой заявкой на сохранение лидерства до конца сезона. И это при том, что в начале года отставание от польки составляло ни много ни мало 7160 очков.

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Соболенко станет 29-й теннисисткой в списке тех, кому когда-либо удавалось подниматься на первую строчку рейтинга WTA, и первой представительницей Белоруссии. Кроме того, до 25-летней уроженки Минска лишь семи представительницам этого вида спорта удавалось становиться первыми как в одиночном, так и в парном разряде.

«Попасть на первую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде — это то, о чём я мечтала самого детства, как только начала играть в теннис. 2023 год складывается потрясающе хорошо для меня и моей команды, и это идеальная награда за все наши старания. Став в один великолепный ряд с другими игроками WTA, достигнув этой цели, испытываешь невероятные чувства, и право называть себя теннисисткой номер один в мире в одиночном разряде — это великая честь», — прокомментировала событие Соболенко.

Арина действительно проводит текущий сезон на невероятно высоком уровне. Об этом говорит хотя бы то, что она выходила в полуфиналы всех трёх уже завершившихся турниров Большого шлема и пока не даёт усомниться в повторении этих успехов и в Нью-Йорке, где продолжается Открытый чемпионат США.

Так, за четыре круга она не отдала соперницам ни одного сета, а игру с Кларой Бюрель завершила всего за час. После той встречи на вопрос интервьюера на корте, не торопилась ли она куда-то, Арина со смехом заявила, что была голодна и хотела поскорее пойти пообедать.

Не будет преувеличением сказать, что Соболенко также голодна до больших побед. До 2023 года в её активе было десять титулов, но на Больших шлемах Арине ни разу не удавалось добраться до решающего матча. Поэтому триумф на Australian Open в январе стал для неё настоящим прорывом. Тогда в финале Соболенко сломила сопротивление победительницы Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной. Помимо этого, в активе свежеиспечённой первой ракетки трофеи из Аделаиды и Мадрида.

В течение сезона Соболенко минимум дважды могла потеснить Свёнтек с первой строчки мирового рейтинга, но свои шансы не использовала. Так, на «Ролан Гаррос» Арина не добралась до финала, а встреться она в решающем матче с полькой, звание первой ракетки они разыграли бы в очном противостоянии.

На Уимблдоне Ига завершила выступление в четвертьфинале, фактически открыв путь Соболенко на первую строчку. Всё было в руках Арины: чтобы обойти соперницу, ей нужно было пробиться в финал. Но минчанка остановилась в шаге от триумфа, не справившись с Онс Жабер в 1/2.

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По мнению семикратного победителя турниров Большого шлема Джона Макинроя, раньше Соболенко не справлялась с давлением, которое на неё оказывали возможность возглавить рейтинг и соперничество со Свёнтек, но шаг за шагом она решает эту проблему.

«Ей очень хочется вырваться вперёд и хотя бы на какое-то время получить возможность называть себя теннисисткой номер один в мире. В сравнении с тем, как Соболенко играла пару лет назад, когда была ещё неуверенной и было неясно, разберётся ли она с подачей, ей удалось достичь потрясающего прогресса. После победы на Australian Open она стала гораздо увереннее и теперь верит в себя. Это чувствуется», — подчеркнул прославленный американец.

По мнению победительницы «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольги Морозовой, новое положение в рейтинге добавит нервозности Соболенко в оставшихся матчах на заключительном турнире Большого шлема в сезоне.

«Безусловно, к Арине теперь будет приковано ещё больше внимания и на каждой пресс-конференции ей будут задавать вопросы о том, как она себя чувствует в новом статусе. Всё это не может не сказаться на её игре — она, естественно, будет больше волноваться. Но это всё в равной степени как волнительно, так и замечательно, ведь не каждому удаётся стать первым в мире. Арина смогла, и я её с этим поздравляю, она этого достойна», — отметила Морозова в разговоре с RT.

Она также выразила мнение, что, однажды поднявшись на первую строчку мировой табели о рангах, белорусская спортсменка сможет закрепиться на ней надолго, но для этого ей придётся приложить немало усилий.

«Будучи первым номером, ты не можешь допускать никаких погрешностей. Качество игры Арины должно всегда оставаться на очень высоком уровне. Самое главное, как я всегда говорю, — своего не отдавать. Но она ведь давно находится в элите женского тенниса, у неё есть свой стиль игры, который и сделал её первой. И это же позволит ей закрепиться на этой позиции. Другое дело, что будет это нелегко, ведь, когда люди выходят играть против номера один, им нечего терять. Проиграл — ничего страшного. Арине же нужно всё время доказывать свой статус», — заключила собеседница RT.