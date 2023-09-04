Морозова: Касаткина знает, как противостоять Соболенко на US Open

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова поделилась ожиданиями от предстоящего матча между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко в 1/8 финала US Open.

«Будет очень сложный и интересный матч. Во-первых, Соболенко, вероятно, будет волноваться сильнее, чем обычно, так как она теперь станет первой ракеткой мира. А во-вторых, Касаткина на турнире в Монреале очень здорово проявила себя в затяжной игре против Рыбакиной.

Лена тогда выиграла, но матч был совершенно невероятный. Даша показала, что может противостоять игрокам такого плана, как Арина и Лена, которые любят сильно ударить, сыграть по восходящему мячу. Касаткина знает, как разбить эту игру. Шансы против Соболенко у неё есть, но будет непросто», — заявила Морозова RT.

Ранее Хачанов обратился к болельщикам после неудачного выступления на US Open.