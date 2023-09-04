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Хачанов обратился к болельщикам после неудачного выступления на US Open

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Россиянин Карен Хачанов объяснил свой ранний вылет с Открытого чемпионата США по теннису.
Хачанов обратился к болельщикам после неудачного выступления на US Open
  • globallookpress.com
  • © Javier Rojas/Keystone Press Agency

«К сожалению, я не смог подготовиться лучше из-за нехватки времени. Но мне так хотелось здесь сыграть. Я знаю, что сейчас даже не близок к своей лучшей форме и игре, потребуется время для возвращения. Сейчас больше, чем когда-либо, я нуждаюсь в вашей поддержке! До скорой встречи, Нью-Йорк», — написал Хачанов в социальных сетях.

27-летний теннисист из России уступил в матче первого круга в трёх сетах американцу Майклу Ммо со счётом 2:6, 4:6, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Ранее Тарпищев назвал ожидаемым вылет Хачанова в первом круге US Open.

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