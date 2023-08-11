Самсонова обыграла Соболенко и пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).

Россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко в трёх сетах со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

В матче четвертьфинала Самсонова сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над чешкой Марией Боузковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).