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Самсонова обыграла Соболенко и пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале

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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).
Самсонова обыграла Соболенко и пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале
  • © Minas Panagiotakis/Getty Images

Россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко в трёх сетах со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

В матче четвертьфинала Самсонова сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над чешкой Марией Боузковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).

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