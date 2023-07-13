Соболенко проиграла Жабер в 1/2 финала Уимблдона и упустила шанс стать первой ракеткой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании.

Белоруска проиграла туниске Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

Если бы Соболенко вышла в финал, то стала бы первой ракеткой мира, опередив польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Ранее Соболенко высказалась о реакции WTA на ситуацию с отказом украинок пожимать руку соперницам из России и Белоруссии.