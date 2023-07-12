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Соболенко оценила реакцию WTA о рукопожатиях украинок с соперницами из России и Белоруссии

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о реакции WTA на ситуацию с рукопожатиях украинок с соперницами из России и Белоруссии.
Соболенко оценила реакцию WTA о рукопожатиях украинок с соперницами из России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Я видела вчерашний пост WTA. Они выступили с официальным заявлением, это хорошо. Думаю, люди тоже должны знать, что происходит, почему нет рукопожатий между украинцами и русскими с белорусами. Очень надеюсь, что больше никто не столкнётся с такой реакцией зрителей», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

9 июля украинка Элина Свитолина заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с россиянками на Уимблдоне. Спортсменка отказалась пожимать руку белоруске Виктории Азаренко после матча четвёртого круга Уимблдона. В этой встрече украинка одержала победу. 

Уточняется, что организация приняла данное решение после нескольких случаев, когда болельщики освистали действия теннисисток.

Ранее Хингис заступилась за Андрееву, которую оштрафовали на $8 тысяч на Уимблдоне.

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