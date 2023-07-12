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Хингис заступилась за Андрееву, которую оштрафовали на $8 тысяч на Уимблдоне

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Бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис встала на защиту российской теннисистки Мирры Андреевой.
Хингис заступилась за Андрееву, которую оштрафовали на $8 тысяч на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru
  • © Charlotte Wilson/Offside

«Я тоже так делала. Когда ты играешь много матчей, ты хочешь побеждать, ты хочешь играть хорошо. Пока ничего опасного не происходит. Конечно, нужно контролировать эмоции, но ей 16 лет. Она ещё ребёнок, это может случиться», — цитирует Хингис Tennis Majors.

Россиянка не смогла одолеть американку Мэдисон Кис, проиграв ей со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

После финального розыгрыша россиянка пожала руку Кис, но прошла мимо судейской вышки.

Во время матча судья снял одно очко Андреевой из-за того, что та выкинула ракетку.

Ранее Андреева призналась, что не ожидала дойти до четвёртого круга на Уимблдоне.

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