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Соболенко заявила, что счастлива обыграть Касаткину

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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати.
Соболенко заявила, что счастлива обыграть Касаткину
  • © Robert Prange/Getty Images

«Я надеялась, что дождя больше не будет и мы сможем доиграть. Закончила эту игру победой над таким сильным соперником, как Даша, так что просто очень счастлива сейчас», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Белоруска одержала победу над россиянкой со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

В четвертьфинале турнира спортсменка из Белоруссии сыграет с туниской Онс Жабер.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Соболенко подшутила над Новаком Джоковичем.

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