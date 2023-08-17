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Вторая ракетка мира белоруска Соболенко подшутила над Джоковичем

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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подшутила над вторым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов сербом Новаком Джоковичем на турнире в Цинциннати (США).
Вторая ракетка мира белоруска Соболенко подшутила над Джоковичем
  • Gettyimages.ru

«23 победы на турнирах Большого шлема, и до сих пор не может поймать мяч. Извини, но мне не жаль», — написала Соболенко в соцсетях.

Спортсмены встретились в кулуарах соревнований, серб не смог поймать теннисный мяч, который ему кинула белорусская теннисистка.

17 августа Соболенко вышла в 1/8 финала турнира и сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ранее Срджан Джокович, отец Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру.

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