Вторая ракетка мира белоруска Соболенко подшутила над Джоковичем
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«23 победы на турнирах Большого шлема, и до сих пор не может поймать мяч. Извини, но мне не жаль», — написала Соболенко в соцсетях.
Спортсмены встретились в кулуарах соревнований, серб не смог поймать теннисный мяч, который ему кинула белорусская теннисистка.
17 августа Соболенко вышла в 1/8 финала турнира и сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Ранее Срджан Джокович, отец Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру.