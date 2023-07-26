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Отец Джоковича заявил, что сын может завершить карьеру в следующем году

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Срджан Джокович, отец 23-кратного чемпиона турниров Большого шлема Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру.

«Он оправдал мои надежды семь или восемь лет назад. Всё, что произошло дальше, — невероятный бонус. Думаю, он будет добиваться побед и вне корта, после ухода из тенниса. Надеюсь, это произойдёт в следующем году», — заявил Джокович-старший в документальном фильме «Новак Джокович — нерассказанные истории». 

24 июля Новак снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости. Джокович за свою карьеру выиграл 23 турнира Большого шлема. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.

Ранее Новак Джокович со свойственной ему эмоциональностью обратился к зрителям после финального матча Открытого чемпионата Великобритании по теннису с испанцем Карлосом Алькарасом.

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