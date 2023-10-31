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Соболенко и ещё 20 теннисисток пожаловались в WTA на низкую зарплату и условия

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко и ещё 20 теннисисток пожаловались в WTA на низкую зарплату и условия в туре.
Соболенко и ещё 20 теннисисток пожаловались в WTA на низкую зарплату и условия
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Как сообщает The Athletic, письмо было направлено в организацию 5 октября. Спортсменки требуют повышения зарплат и более гибкого графика игр. По их мнению, это поможет им справиться с физическими и психологическими нагрузками.

Отмечается, что в числе авторов обращения — представительница Казахстана Елена Рыбакина и Маркета Вондроушова из Чехии.

WTA провела встречи со спортсменками. Сообщается, что они были недовольны полученными от организации ответами.

Ранее Соболенко осталась недовольна организацией Итогового турнира WTA.

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