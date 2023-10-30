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Тарпищев: Рублёв сейчас находится в своей лучшей форме

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв находится в лучшей форме.
Тарпищев: Рублёв сейчас находится в своей лучшей форме
  • globallookpress.com
  • © IMAGO / Juergen Hasenkopf

«Надо смотреть по сетке. Ребята наиграны, Рублёв так вообще сейчас находится в своей лучшей форме. Даня проиграл в Вене, хотя шансов по матчу у него было больше, чем у Синнера. Но он тоже в хорошей форме. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянин проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

В финале турнира Синнер нанёс поражение Даниилу Медведеву.

Ранее российский теннисист Шевченко поднялся на 63-е место в рейтинге ATP.

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