Тарпищев: Рублёв сейчас находится в своей лучшей форме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв находится в лучшей форме.

«Надо смотреть по сетке. Ребята наиграны, Рублёв так вообще сейчас находится в своей лучшей форме. Даня проиграл в Вене, хотя шансов по матчу у него было больше, чем у Синнера. Но он тоже в хорошей форме. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянин проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

В финале турнира Синнер нанёс поражение Даниилу Медведеву.

Ранее российский теннисист Шевченко поднялся на 63-е место в рейтинге ATP.