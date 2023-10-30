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Российский теннисист Шевченко поднялся на 63-е место в рейтинге ATP

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Россиянин Александр Шевченко поднялся на 20 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Российский теннисист, занимавший 83-е место в рейтинге, теперь уже располагается на 63-й строчке.

Шевченко на прошедшей неделе дошёл до 1/4 финала турнира в Базеле (Швейцария), где проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв остались на третьем и пятом местах соответственно. Их соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев поднялись на 15-ю и 35-ю строчки соответственно, а Роман Сафиуллин и Павел Котов опустились на 45-ю и 82-ю позиции.

Рейтинг продолжает возглавлять сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл в финале турнира в Вене.

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