«Пока не верит в себя»: Самсонова проиграла Свёнтек в финале турнира в Пекине, Медведев вылетел с «Мастерса» в Шанхае

Людмила Самсонова уступила Иге Свёнтек в финале турнира самой престижной категории WTA в Пекине. Россиянка пыталась диктовать сопернице свои условия, однако допускала слишком много невынужденных ошибок, в то время как вторая ракетка мира действовала идеально. Полька не только завершила матч без единой помарки и выиграла 85% очков на первой подаче, но и реализовала все заработанные брейк-пойнты. Тем не менее 24-летняя теннисистка взлетит в новой версии рейтинга WTA на 16-ю строчку. Также не смогли порадовать поклонников на «Мастерсе» в Шанхае Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, не справившиеся с американцами Себастьяном Кордой и Беном Шелтоном. А вот Андрей Рублёв и Карен Хачанов уверенно шагнули в следующий круг соревнований.

Невынужденные ошибки Самсоновой

Людмила Самсонова в Пекине повторила свой лучший результат в сезоне, выйдя в финал турнира категории WTA 1000. Причём в предыдущем круге она достаточно легко справилась с очень серьёзной соперницей — Еленой Рыбакиной, ранее выбившей из борьбы белоруску Арину Соболенко.

Однако в решающем матче ей предстояло сразиться с Игой Свёнтек, которая долгое время занимала первую строчку мирового рейтинга и сейчас наверняка хочет вернуть себе утраченные позиции. Надо отметить, что представительница Польши — пока очень неудобная оппонентка для россиянки. Ранее девушки встречались дважды. И если в прошлом году в Штутгарте Самсонова сумела навязать борьбу, то в этом сезоне в Дубае она сумела взять за матч всего один гейм.

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Первый сет финала получился неоднозначным. С одной стороны, Самсонова старалась действовать агрессивно. Она совершила 11 виннеров, в то время как Свёнтек только один. Однако это желание всегда действовать максимально остро и мощно приводило и к большому числу невынужденных ошибок. Их набралось 14 за партию. Сразу вспомнилась встреча с Мартой Костюк, когда Людмила умудрилась допустить 71 (!) неточность. Тем не менее она сломила сопротивление украинки.

Увы, с подобной статистикой вряд ли стоило рассчитывать на успех в противостоянии с представительницей Польши. Поскольку соперница на корте выглядела просто безупречно — в графе невынужденные ошибки у неё красовался ноль даже после матча.

В дополнение ко всему у россиянки не проходила первая подача (48%). Поэтому уже в шестом гейме на приёме Свёнтек заработала, а затем и реализовала брейк-пойнт. А при счёте 5:2 Самсонова, по сути, сама отдала сет оппонентке, допустив две двойные ошибки подряд.

Вторая партия проходила в том же русле. Людмила вновь, скорее, боролась не с соперницей, а с самой собой. Удачные действия сменялись серией ошибок, которые никак не давали россиянке возможности зацепиться за очки на приёме. На подаче же у российской спортсменки наконец начали проходить эйсы, но нестабильность, вызванная излишним волнением, привела к тому, что четвёртый гейм Ига взяла под ноль.

Концовка встречи полностью повторила события первого сета. При счёте 5:2 Людмила отправилась подавать и совершила две двойные ошибки. А затем в решающий момент на матч-пойнте у неё не получился укороченный, мяч угодил в сетку, и Свёнтек завоевала свой 16-й трофей в карьере. Сама россиянка благодаря выходу в финал поднимется на 16-е место в мировом рейтинге.

Однако, как отметил заслуженный тренер России Виктор Янчук, для дальнейшего роста Самсоновой нужно поверить в себя.

«Касаемо её выступления против Свёнтек: при всём своём хорошем техническом оснащении Самсонова пока не верит в себя, отсюда и вытекают эти невынужденные ошибки. Для победы над действительно топовыми соперниками ей не хватает уверенности.

Также можно сказать, что у неё пока отсутствует главный навык, который отличает лучших теннисистов: умение сражаться за главные мячи в матче. Необязательно бороться за каждый, надо лишь понимать, какой решит судьбу гейма, сета, матча. Считаю, что у Людмилы ещё всё впереди и в первую очередь ей надо лишь провести большее количество матчей с сильными оппонентами. Постепенно она обретёт уверенность и дополнит своё понимание», — заявил Янчук RT.

Хачанов и Рублёв продолжают борьбу в Шанхае

Мужчины продолжают выступление на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В субботу на корты вышли четыре россиянина, однако в следующий раунд пробились только два. Андрей Рублёв справился с Кентеном Алисом, занимающим лишь 76-е место в рейтинге ATP. Несмотря на это, француз старался навязать борьбу россиянину и действовал даже агрессивнее соперника, совершив 31 виннер против 24 у российского спортсмена.

Однако ключевыми в игре стали невынужденные ошибки, а точнее, почти их отсутствие у Андрея. За всю встречу он совершил всего две. При этом отлично подавал, выиграв 92% очков первым мячом. В итоге — 6:4, 7:4 в пользу Рублёва.

Немного сложнее сложилось противостояние Карена Хачанова и Бейбита Жукаева. Россиянину потребовалось три сета, чтобы справиться с представителем Казахстана. И это уже можно назвать сенсацией, поскольку 22-летний теннисист не попадает в данный момент даже в топ-300.

Первую партию отечественный спортсмен выиграл только на тай-брейке, а по её ходу возможность взять гейм соперника была только один раз, однако оппонент дважды сумел спастись.

Второй сет и вовсе получился немного нелогичным. Хачанов несколько раз уверенно брал свою подачу, однако затем неожиданно отдал её под ноль. Жукаев после этого вцепился в свои геймы и не позволил оппоненту сделать обратный брейк. Более высокий уровень мастерства россиянина сказался в третьей партии, в которой он наконец сумел сразу взять очко на приёме и далее спокойно довести дело до победы — 6:2.

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин поддержать соотечественников не смогли, оступившись в противостояниях с американцами. Третья ракетка мира не справился с 23-летним Себастьяном Кордой. Первая партия прошла в равной борьбе, в итоге всё завершилось на тай-брейке, в котором россиянин выглядел не лучшим образом, допустив сразу три двойные ошибки. После этого спортсмен даже на эмоциях разбил ракетку.

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Второй сет также остался за оппонентом: представитель США хорошо действовал на подаче и удачно ходил к сетке, взяв таким образом 21 очко из 33. А в игре Медведева не хватало свежести: всё-таки сказалось, что ранее в Пекине он дошёл до финала. Даниил действовал пассивнее Корды: 17 виннеров против 32. Поэтому вполне закономерно уступил — 2:6.

Роман Сафиуллин уступил восходящей звезде мирового тенниса Бену Шелтону. 20-летний спортсмен сотворил сенсацию на US Open, добравшись до полуфинала, но был остановлен Новаком Джоковичем. Тем не менее все обратили внимание на феноменальную подачу теннисиста, с которой очень сложно справиться даже лидерам мирового рейтинга.

К сожалению, переиграть оппонента у россиянина получилось только в первом сете, который запомнился двумя очень длинными геймами. Один длился 16 розыгрышей, и в итоге верх в нём на приёме с третьего брейк-пойнта взял Сафиуллин.

Далее теннисисты немного успокоились и начали увереннее держать свои подачи. Во второй партии ключевым стал шестой гейм, в котором Роман до последнего боролся, однако всё же не смог спастись. А в третьей всё решил единственный брейк американца в самом начале.