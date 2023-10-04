Феноменальная подача: Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Пекине, Самсонова оставила за бортом Костюк

Даниил Медведев не смог завоевать шестой титул в сезоне, уступив в финале турнира ATP 500 в Пекине Яннику Синнеру. Ранее ни разу не бравший верх в очных встречах итальянец взял обе партии на тай-брейке, не позволив третьей ракетке мира оформить ни одного брейк-пойнта. Более того, во второй партии он выиграл на своей подаче 28 розыгрышей из 31. Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал соревнований в Китае, одолев украинку Марту Костюк в трёх сетах, а вот Мирра Андреева упустила победу, хотя вела по ходу матча с Еленой Рыбакиной со счётом 6:4, 4:2.

Великолепная подача Синнера

Даниил Медведев после небольшой паузы в выступлениях вновь вернулся на корт и продолжает радовать своих болельщиков уверенной игрой. На турнире ATP 500 в Пекине он без особых проблем дошёл до финала, отдав только один сет в противостоянии с неуступчивым французом Уго Умбером. А накануне россиянин и вовсе не заметил сопротивления немца Александра Зверева.

За трофей третьей ракетке мира предстояло бороться с Янником Синнером, для которого он — один из самых неудобных соперников в туре. До встречи в Китае итальянец ни разу не брал верх над Даниилом, хотя соперники выходили на корт друг против друга шесть раз. Тем не менее эксперты не спешили называть Медведева фаворитом противостояния. Как отметил глава ФТР Шамиль Тарпищев, шансы уравнивало покрытие.

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«Даня, конечно, хорошо играет на харде, но корт достаточно медленный. Покрытие — что-то среднее между землёй и хардом. Поэтому преимущество в розыгрыше будет у Синнера. Но Медведев сможет побороться», — цитирует специалиста ТАСС.

Слова Тарпищева оказались пророческими. Нельзя сказать, что россиянин действовал плохо. Процент попадания первым мячом был достаточно высокий — 73%. Кроме того, теннисист совершил не так много невынужденных ошибок — всего 11 за матч. Тем не менее на приёме у Даниила ничего не получалось. В первом сете он заработал всего один брейк, но реализовать его не сумел.

Впрочем, и Синнер поначалу не мог приспособиться к действиям оппонента, поэтому тай-брейк в первом сете оказался вполне логичным завершением абсолютно равного противостояния. Укороченная партия осталась за итальянцем, который с ходу взял два очка на приёме, повёл 5:0 и своего не упустил.

Увы, далее ситуация для Медведева только ухудшилась. Если в начале матча было какое-то подобие борьбы на подаче соперника, то после перерыва итальянец не давал противнику сделать ничего, оставив за собой 28 розыгрышей из 31. В то же время на подаче Даниила становилось всё более неспокойно и он с трудом забирал свои мячи. Хотя реальная возможность выйти вперёд у Синнера была лишь один раз — когда он заработал три брейк-пойнта, — но Даниил героически спасся.

В итоге — второй тай-брейк, который вновь не удался третьей ракетке мира. Россиянин и в укороченной партии не смог взять ни одной подачи соперника — 7:2 в пользу итальянца. При этом, по словам Тарпищева, Медведеву в этом матче не в чем упрекнуть себя.

«Даня играл нормально, но Синнер был чуть посильнее, первая подача у него сегодня была отличная. В целом Медведев в хорошей форме, неплохо смотрелся, просто корт медленный. Думаю, был бы хард побыстрее — Даня мог бы выиграть, но всё равно претензий предъявить ему нельзя за сегодняшний финал», — сказал Тарпищев.

А олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина, в свою очередь, отметила великолепную форму россиянина.

«Я бы сказала, что сейчас Даниил подошёл к расцвету своих сил и впереди у него большое будущее. Если смотреть на его результаты на харде и достигнутое количество побед, то, действительно, Медведева можно считать лучшим российским теннисистом в истории уже сейчас. Безусловно, не списываю со счетов Кафельникова, Сафина, Южного и Давыденко. Но Даня сейчас находится на том этапе карьеры, когда он в состоянии как минимум догнать по титулам Большого шлема Евгения и Марата и не оставить поводов для сомнений», — заявила Веснина RT.

Тем временем Роман Сафиуллин уже перебрался в Шанхай, где стартовал турнир серии «Мастерс». В первом круге россиянин, впервые в карьере поднявшийся на 41-е место в рейтинге ATP, очень легко победил британца Энди Маррея — 6:3, 6:2. Он выглядел сильнее и на подаче, и в розыгрышах: 27 виннеров против девяти. В следующем раунде отечественный спортсмен сразится со Зверевым, который только прилетел из Пекина после поражения от Медведева.

Борьба с ошибками Самсоновой

Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине. В третьем круге она не без труда справилась с украинкой Мартой Костюк. Подоплёка в этом матче традиционно была, скорее, политическая. С точки зрения результатов, девушки ранее встречались трижды и каждый раз сильнее оказывалась россиянка. Не стало исключением и противостояние в Китае. Хотя 22-й ракетке мира пришлось непросто.

Первый сет начался для Самсоновой неплохо: она сразу сделала брейк и в целом навязывала борьбу на приёме, действуя более активно и глубоко, а на подаче чувствовала себя уверенно. Однако в шестом гейме у россиянки произошёл сбой. Пошли двойные ошибки, а также неточности при атакующих действиях, что позволило Марте выровнять игру. Но в концовке Людмила всё же собралась и сумела победить — 6:4.

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Во второй партии Самсонова продолжила играть первым номером, много атаковала и вместе с тем ошибалась. Поэтому Костюк с трудом, но всё же удерживала свою подачу и даже первой сделала брейк, благодаря чему повела со счётом 3:1. Впрочем, россиянка быстро взяла очко на приёме, а во многом решающим в сете стал девятый гейм. Отечественная теннисистка имела пять скрытых матчболов, но все их растеряла из-за собственных неточных действий. На тай-брейке Марта уступала 1:3, тем не менее Людмила, по сути, сама отдала ей победу.

Решающая партия вновь началась с обилия ошибок россиянки. Украинка не могла этим не воспользоваться и повела 3:0. Казалось, Самсонова совсем расклеилась, однако уже в следующем гейме сумела вернуться в игру, заработав три брейк-пойнта. Костюк два из них спасла, а на последнем дрогнула, допустив двойную. Взятое очко взбодрило Людмилу — у неё наконец пошла подача и неточностей в действиях стало меньше. Уже в восьмом гейме она сравняла счёт, а при 6:5 в свою пользу на приёме не оставила шансов оппонентке.

Не сумела поддержать соотечественницу Мирра Андреева. 16-летней теннисистке в соперницы досталась пятая ракетка мира Елена Рыбакина. Впрочем, юную спортсменку нисколько не пугал статус оппонентки. Ранее она выбила из борьбы Барбару Крейчикову и Анастасию Павлюченкову.

В противостоянии с представительницей Казахстана россиянка сразу пошла вперёд и взяла первый же гейм на чужой подаче. Рыбакина же слишком много ошибалась с задней линии и никак не могла подобраться даже к брейку. Мирра действовала очень грамотно и сумела выиграть партию — 6:2.

Второй сет поначалу проходил в том же русле. И казалось, победа Андреевой не за горами. У россиянки великолепно проходил бэкхенд, получилось несколько изумительных свечей, но всё это на фоне большого количества ошибок Рыбакиной. Однако при счёте 2:4 и 15:30 на своей подаче Елена наконец включилась в борьбу.

Уроженка Москвы начала попадать в корт и доводить до ума свои атаки, чем обескуражила Мирру. Она просто не понимала, как справляться в такой ситуации с соперницей. В итоге россиянка отдала девять (!) геймов подряд и только в последнем из них начала оказывать сопротивление и даже заработала брейк. Остальные были выиграны Рыбакиной без особых проблем, а два из них на приёме она даже взяла «под ноль». В итоге — 4:6, 6:2, 6:1 в пользу победительницы Уимблдона-2022.