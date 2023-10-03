Украинская теннисистка Цуренко призвала запретить российские флаги на трибунах

Украинская теннисистка Леся Цуренко призвала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) полностью запретить российские флаги на трибунах.

«К сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, что меня очень удивляет. WTA реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьёвки», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».

По её мнению, WTA должен объяснить особенности нейтрального статуса.

«Пусть чётко прояснят для начала, хотя уже для начала не получается. Тогда хотя бы сейчас было бы неплохо прояснить эти особенности», — сказала она.

Напомним, что теннисистки из Украины отказались от рукопожатий с россиянками и белорусками, которые выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Пекине.