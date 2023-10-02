Китайский прорыв: Медведев впервые в карьере обыграл Умбера и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. Россиянин продемонстрировал удручающе низкий процент первой подачи в четвертьфинале, но тем не менее впервые в карьере нанёс поражение Уго Умберу, взяв верх в трёх сетах. С учётом триумфального «Мастерса» в Шанхае в 2019 году победная серия третьей ракетки мира в Китае составляет уже восемь матчей. Чтобы продлить её, ему придётся сломить сопротивление немца Александра Зверева.

Даниил Медведев успешно начал своё турне по Китаю. Турнир в столице Поднебесной стал первым для третьей ракетки мира после успешного выступления на US Open, где он добрался до финала. Россиянин даже снялся с двух турниров, чтобы как следует отдохнуть и восстановиться после заключительного мэйджора в году, что ему, вероятно, удалось. При этом Даниил не растерял и физических кондиций, а по ходу розыгрыша только наращивает форму.

В первых двух матчах в Пекине Даниил не отдал соперникам ни одного сета. На старте он разгромил Томми Пола со счётом 6:2, 6:1, а затем разобрался и с Алексом де Минором — 7:6, 6:3.

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А вот в четвертьфинале отечественного теннисиста ожидал куда более коварный и неудобный соперник — Уго Умбер. До нынешнего момента их пути в туре пересекались дважды, и оба раза победителем выходил француз. Он брал верх над Медведевым на грунтовом турнире в Гамбурге в 2020 году и на ATP Cup в 2022-м. В Пекине Уго также демонстрировал уверенную игру, и выбил из розыгрыша Андрея Рублёва. Как отмечали после того матча эксперты, француз провёл лучший матч в жизни, а россиянин просел физически во втором сете и не смог затем вернуться в игру.

Таким образом, Медведеву представился шанс поправить собственную статистику личных встреч с Умбером, а заодно поквитаться с французом за друга.

Первый сет выдался довольно нервным. Теннисисты никак не могли наладить подачу и сыпали двойными ошибками, что привело к четырём подряд брейкам — достаточно редкая ситуация для мужского тенниса. При счёте 4:4 француз вновь оступился на своей подаче, допустив сразу несколько ошибок, и позволил Медведеву отправиться подавать на сет. На этот раз россиянин сумел задействовать своё главное оружие и сделал сразу два эйса в гейме, закономерно записав в свой актив первую партию — 6:4.

Во втором сете попадание первым мячом у Даниила упало до катастрофических 42%, хотя до поры до времени ему удавалось за счёт комбинационной игры нивелировать эту слабость. Но в восьмом гейме, уступая 3:4, россиянин разнервничался из-за шума, который издавали зрители на его подаче, допустил сразу три двойных ошибки подряд и позволил сопернику сделать брейк. Умбер своего шанса восстановить паритет по партиям не упустил — 6:3.

Решающий сет едва не начался для Медведева с проигрыша подачи, но как раз вовремя к нему вернулась способность попадать первым мячом. Три шикарных подачи позволили Даниилу отыграть брейк-поинт и довести игровой отрезок до победы. А затем последовало почти точное повторение ситуации первого сета, когда игроки обменивались подачами, только на этот раз у третьей ракетки мира получилось отстоять второй брейк и обеспечить себе комфортное преимущество — 4:1.

Начало шестого гейма окончательно выбило француза из колеи, после чего он практически бросил бороться. В том розыгрыше Умбер исполнил великолепную мощную подачу, но Медведев умудрился смягчить удар и направить мяч на сторону соперника, хотя и открыл при этом у себя большую часть корта. Французу оставалось только завершить комбинацию, но он сыграл недостаточно сильно, благодаря чему Даниил успел вытащить мяч из угла и выбросить высокую свечку точно под заднюю линию. Уго оказался дезориентирован и не сумел ответить на этот удар.

Впоследствии россиянин довёл этот гейм до победы, а подать на матч для него стало делом техники. Точку в игре он поставил эйсом, что выглядело весьма символично: Даниил решил проблему подачи и готов к дальнейшим свершениям.

После матча Медведев традиционно жаловался на мячи, которые, по его мнению, слишком тяжёлые для быстрых хардовых кортов. Именно этим теннисист объяснил и большое количество ошибок.

После выхода в полуфинал победная серия Медведева на турнирах в Китае достигла восьми матчей. В 2019 году, ещё до пандемии, он выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив в финале Александра Зверева. Интересно, что именно немец станет соперником россиянина в полуфинале. Как в шутку заявил Александр, складывается ощущение, будто ему приходится играть с Даниилом на каждом турнире в этом году. Это будет их пятая встреча в сезоне, а вообще история противостояния насчитывает 16 матчей, где небольшой перевес имеет Даниил — 9:7. Но последняя встреча на «Мастерсе» в Цинциннати осталась за Зверевым, да и эксперты полагают, что Александр не самый удобный для него соперник.

«Даниил играет достаточно уверенно. У него была очень трудная сетка: с первого круга [доставались] соперники, которые обычно встречаются в четвертьфинале. Но он всех прошёл, и всё хорошо. И Пола обыграл, и хорошо сыграл с де Минором. Пока Медведев показывает стабильную игру. Но впереди, скорее всего, будет Зверев, а это вопрос открытый. В последнее время ему матчи со Зверевым даются трудно», — заявила советская теннисистка, телекомментатор Анна Дмитриева.