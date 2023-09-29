Шокирующая Азия: Кудерметова обыграла Свёнтек в Токио, Шнайдер прошла Квитову и добралась до финала в Нимбо

Вероника Кудерметова преподнесла сенсацию на турнире WTA 500 в Токио. 26-летняя россиянка нанесла поражение второй ракетке мира Иге Свёнтек и вышла в полуфинал. Её соперницей там станет Анастасия Павлюченкова, также уверенно преодолевшая три круга соревнований. В свою очередь, Диана Шнайдер в Нимбо одолела Линду Фрухвиртову и впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA, где ей будет противостоять опытная Онс Жабер.

Российские теннисистки чрезвычайно успешно проводят текущую неделю в Азии. Особенно интересен в этом смысле представительный турнир WTA 500 в Токио, где в основной сетке представлены семь игроков из первой мировой двадцатки. Главную сенсацию в столице Японии преподнесла Вероника Кудерметова, которая в четвертьфинале выбила из розыгрыша вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Это первая в карьере россиянки победа над именитой полькой.

За последние три года теннисистки встречались четыре раза, и Кудерметова за всё это время смогла взять у четырёхкратной победительницы турниров Большого шлема лишь десять геймов — и ни одного сета.

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Заявку на то, чтобы переломить эту тенденцию, отечественная теннисистка сделала уже на старте матча, уверенно захватив лидерство в счёте — 4:0. Главным в этот момент для Вероники было не занервничать и довести партию до победы, и ей это удалось. Свёнтек же, напротив, была не в своей тарелке и настреляла целых 20 невынужденных ошибок.

Во второй партии полька, казалось, пришла в себя, быстро сделала брейк и повела 4:1. Но выигрыши в геймах не давались ей легко: Кудерметова заставляла соперницу как следует потрудиться, хотя и у самой россиянки далеко не всё получалось, в том числе и на собственной подаче. Так, весьма упорным получился шестой игровой отрезок сета, в котором четырежды устанавливался счёт ровно. В итоге гейм остался за Кудерметовой, однако следующие два она проиграла, позволив Свёнтек перевести матч в решающую партию.

Ключевым в ней стал третий гейм, который россиянка выиграла на подаче соперницы. Этого единственного брейка ей хватило, чтобы при счёте 5:4 выйти подавать на сет и поставить жирную точку в матче с первой же попытки.

«Я просто пыталась верить, что могу победить её. Сегодня это случилось. Я очень рада, что мне удалось переломить [тенденцию в личных встречах] и выиграть один матч», — сказала Вероника после встречи.

В полуфинале Кудерметовой предстоит встретиться с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая наконец нащупала свой теннис после длительного перерыва, связанного с травмой. Этот сезон для россиянки, некогда занимавшей 11-ю строчку мирового рейтинга, складывается не слишком просто. После долгого отсутствия в туре она, естественно, сильно опустилась в табели о рангах и начинала выступление в январе на 367-м месте. В связи с этим на большинство турниров Анастасии приходилось пробиваться через квалификации, если организаторы отказывались предоставить ей вайлд-кард.

Правило «защищённого рейтинга» для теннисистов, пропустивших больше года из-за травм, позволяет заявиться лишь на восемь турниров на особых условиях, но среди них могут быть лишь два Больших шлема и столько же соревнований серии WTA 1000. Воспользовавшись этой возможностью, Павлюченкова приняла участие в «Ролан Гаррос», где дошла до четвертьфинала, и в US Open, который завершился для неё во втором круге. И вот теперь она впервые с 2021 года добралась до полуфинала турниров WTA, уверенно убрав на своём пути в Токио Донну Векич, Линду Носкову и Екатерину Александрову.

На руку россиянке в этом случае сыграло и решение Елены Рыбакиной сняться с турнира из-за разногласий с WTA. Играй казахстанская теннисистка в Токио, Павлюченковой пришлось бы встретиться с ней во втором круге, и матч мог завершиться совсем не в её пользу.

Во втором токийском полуфинале также могла быть представительница России, однако Дарья Касаткина довольно беззубо проиграла Джессике Пегуле — 1:6, 0:6. За весь матч, продлившийся всего час, 13-я ракетка мира заработала лишь одно очко собственными активными действиями при 25 у соперницы и не взяла ни гейма на своей подаче.

Ещё одну сенсацию преподнесла Диана Шнайдер в китайском городе Нимбо. 19-летняя уроженка Жигулёвска впервые в карьере пробилась в финал турниров WTA, одолев по ходу розыгрыша двукратную победительницу турниров Большого шлема Петру Квитову. Девушки встретились в матче второго круга, и россиянка, дебютировавшая в туре два года назад, сломила сопротивление второй сеяной турнира в трёх сетах.

А в полуфинале Диану ждала встреча ещё с одной, хотя и куда менее грозной, представительницей Чехии — Линдой Фрухвиртовой.

Первая партия получилась непростой для россиянки. Она проиграла первый же гейм на своей подаче, но сразу вернулась в борьбу и сделала обратный брейк. А чешка играла достаточно цепко, доставала непростые мячи и не желала уступать сопернице ни в одном из компонентов.

При счёте 2:2 на её подаче развернулась эпичная битва, в которой Линде удалось отыграть пять брейк-пойнтов, но с шестой попытки Шнайдер всё-таки сломила сопротивление соперницы. После этого россиянка под ноль взяла свой гейм и изрядно потрепала нервы Фрухвиртовой в следующем, трижды отыгравшись с «больше» чешки. Но новых брейков в этой партии зрители не увидели, а точку в ней Диана поставила на своей подаче. Причём она вела в гейме 40:0, но затем допустила ряд ошибок, в том числе двойную, и позволила Линде сравнять счёт. Дожать чешку удалось лишь с четвёртого сетбола. К тому времени теннисистки провели на корте 59 минут — практически столько же, сколько занял весь матч Касаткиной и Пегулы.

В перерыве Фрухвиртова отправилась в подтрибунное помещение, а Шнайдер тем временем пригласила на корт врача, чтобы заклеить мозоль на ноге.

Но уже спустя короткое время второго сета, когда россиянка повела 3:0, из-за проблем со спиной медицинская помощь потребовалась чешке. Врач постаралась исправить ситуацию массажем и приёмами мануальной терапии, но, судя по осторожным движениям спортсменки, боль сохранялась всё оставшееся время матча. Линда сумела взять лишь один гейм, а Диана, напротив, оборотов не сбавляла и добилась победы.

«Линда сегодня играла очень хорошо. Желаю ей поскорее восстановиться после проблем со спиной. Это был очень тяжёлый матч, особенно первый сет. К тому же было жарко. Так что я наслаждалась каждым очком, которое могла выиграть», — сказала Шнайдер на корте сразу после игры.

В финале ей предстоит сыграть с Онс Жабер, которая в своём полуфинале обыграла Надию Подороску.

«Я собираюсь просто насладиться первым финалом. Постараюсь показать свой лучший теннис и буду бороться до конца», — отметила россиянка.