Долгожданный трофей: Хачанов победил Нисиоку и выиграл первый турнир за пять лет

Карен Хачанов стал победителем турнира в Чжухае. В финале соревнований теннисист справился с Йосихито Нисиокой. Поначалу борьба в матче была равной, однако затем россиянин полностью перехватил инициативу и во второй партии отдал японцу лишь один гейм. Для 15-й ракетки мира трофей в Китае стал первым в сезоне и пятым в карьере. Не смог поддержать соотечественника Роман Сафиуллин. В решающей встрече в Чэнду он уступил немцу Александру Звереву, хотя и выиграл на тай-брейке первый сет.

Пятый трофей Хачанова

Теннисисты в конце года потихоньку перебираются в Азию. На этой неделе в Чэнду и Чжухае завершились два турнира ATP 250, которые можно назвать разогревом перед соревнованиями в Пекине и «Мастерсом» в Шанхае. И, что приятно, в финалах в обоих из них выступили россияне — Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Для 15-й ракетки мира этот старт, по сути, стал первым полноценным состязанием после травмы. У него был стрессовый перелом. Теннисист после восстановления уже выходил на корт на US Open, однако в первом же круге уступил американцу Майклу Ммо.

В Чжухае спортсмен чувствовал себя уже более уверенно и на пути к финалу в трёх матчах отдал всего один сет. Впрочем, и соперники у него были не слишком грозные: австралиец Алекс Болт, занимающий 323-ю строчку в мировом рейтинге, а также американцы Маккензи Макдональд и Себастьян Корда, пока не попадающие в топ-30.

В решающей встрече Хачанову предстояло сыграть с Йосихито Нисиокой и побороться за первый для себя трофей за последние пять лет, ведь Карен завоёвывал этот титул ещё в 2018 году в Париже. При этом именно россиянин являлся фаворитом противостояния, однако, по мнению специалистов, многое зависело от его физического состояния, а олимпийская чемпионка Елена Веснина отмечала, что японец — весьма непростой соперник.

«Безусловно, выход в финал является очень важным событием для Хачанова. Восстановление после такой травмы, как у него, как правило, занимает достаточно длительное время. Стоит отметить, как быстро Карен сумел оправиться и найти свою игру. Всё это должно лишний раз придать ему уверенности перед поединком с Нисиокой», — сказала Веснина RT.

До этого спортсмены встречались четыре раза, и трижды победу праздновал Хачанов. В последний раз это было в начале года на Australian Open, и тогда россиянин взял два сета под ноль, а третий — на тай-брейке.

Матч в Чжухае складывался примерно по такому же сценарию. Только упорной на этот раз получилась первая, а не последняя партия. Карен весьма решительно начал встречу: мощно подавал и активно действовал на приёме. Уже в пятом гейме он заработал тройной брейк-пойнт и со второй попытки повёл в счёте.

Однако затем в действиях Хачанова неожиданно наметился спад. Возможно, повлияло неидеальное функциональное состояние. Пошли ошибки на подаче: один гейм с тройного брейк-пойнта россиянин спас, а следующий уже не смог. К счастью, при счёте 5:4 в пользу японца Карен наконец собрался и провёл две прекрасные атаки, которые завершились ударами навылет, а затем не оставил Нисиоке ни шанса в укороченной партии — 7:2.

После этого игра Йосихито окончательно развалилась. Он сумел взять за второй сет только одну свою подачу, а в остальных полностью доминировал россиянин, дважды доведя дело до 40:0 на приёме. За матч Хачанов совершил 37 виннеров против 14 у Нисиоки, причём у обоих было по семь невынужденных ошибок.

Таким образом, Карен завоевал уже пятый трофей в своей карьере, что, безусловно, должно придать ему уверенности перед концовкой сезона. По словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, теперь теннисисту надо хорошо сыграть на «Мастерсе» в Париже и постараться попасть в топ-10. В рейтинге ATP спортсмен после Чжухая немного улучшит свои позиции, поднявшись с 15-й на 14-ю строчку.

Первый финал Сафиуллина

Если Хачанов сражался за свой пятый трофей в карьере, то Сафиуллин впервые вышел в финал турниров ATP, хотя спортсмену уже 26 лет. Он ровесник Андрея Рублёва, и на юниорском уровне теннисист нисколько не уступал своему более титулованному соотечественнику. Увы, последовавшие за этим травмы не дали россиянину ярко ворваться в мировой тур, но в этом году он постепенно набирает обороты: на Уимблдоне добрался до четвертьфинала, а в Чэнду — до решающего матча.

Причём в предыдущих встречах Роман не отдал ни одной партии, хотя и британец Даниэль Эванс, и итальянец Лоренцо Музетти считались фаворитами противостояний, поскольку находятся намного выше в рейтинге ATP.

При этом, по словам Весниной, на результаты теннисиста положительно повлияла работа с тренером Андреем Кузнецовым, с которым он начал сотрудничать зимой.

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«Полагаю, что в этом году Сафиуллин совершил настоящий прорыв в своей карьере. Он наконец-то преодолел те травмы, которые преследовали его долгое время, и сумел прибавить в уровне игры. Тут стоит обратить внимание на то, какой восхитительный тандем сложился у него с Андреем Кузнецовым, который теперь является его тренером. Пусть и в более зрелом возрасте, но Роман обрёл свой теннис», — заявила Веснина RT.

В финале Сафиуллину достался очень непростой соперник — Александр Зверев, который накануне выбил из борьбы Аслана Карацева. Последний и единственный раз соперники встречались в 2021 году во втором раунде «Ролан Гаррос». Тогда в трёх сетах победил немец, причём дважды взял тай-брейк.

Не менее упорным получился поединок и в Чэнду. Поначалу у Романа не шла первая подача, поэтому именно на его геймах в первую очередь и происходила борьба. Однако противник, как ни старался, так и не смог сделать брейк, хотя возможностей было достаточно. Виноват в этом был в том числе и сам Зверев. В попытке сыграть опасно на приёме он часто отправлял мяч в сетку, после чего бурно возмущался и ругал себя.

Во многом ключевым в первой партии стал десятый гейм на подаче Сафиуллина при счёте 5:4 в пользу немца. Соперник заработал тройной сетбол, но ни один так и не смог реализовать, что прибавило уверенности Роману, который затем спокойно выиграл тай-брейк — 7:2.

Во второй партии Зверев постарался сразу перехватить инициативу, однако россиянин выстоял и сам сделал брейк, поведя 2:0. Однако удержать преимущество не смог: Александр тут же взял очко на приёме.

Далее игра немного успокоилась. Сафиуллин наконец стал справляться со своей подачей, взяв три гейма под ноль, хотя первый мяч до сих пор проходил через раз — 65%, да и скорость его полёта оставалась не самой высокой. На приёме теннисист действовал более активно и был ближе к победе, чем немец, который выглядел немного уставшим.

Но воспользоваться небольшим преимуществом на корте Роман так и не сумел. Всё вновь решилось на тай-брейке. На этот раз удача оказалась на стороне Зверева: при счёте 5:5 у него сначала прошёл эйс, а затем соперник допустил двойную ошибку.

К сожалению, третья партия стала полной противоположностью предыдущей. У Александра после успеха открылось второе дыхание, он почувствовал уверенность в себе и наладил подачу (80% попаданий первым мячом), а Сафиуллин, напротив, действовал как будто из последних сил. Возможно, сказалось волнение, поскольку ошибаться было уже нельзя.

Решающим стал четвёртый гейм, который россиянин достаточно легко отдал (15:40). Немец повёл 3:1 и далее спокойно удержал минимальное преимущество, не позволив сопернику ничего сделать на приёме. Две свои подачи в концовке он взял под ноль.

Однако даже такой результат для Сафиуллина — это большой успех. По итогам турнира в Чэнду он впервые в карьере поднимется на 41-ю строчку в рейтинге ATP. Ранее лучшим результатом спортсмена было 43-е место.