Переломный тай-брейк: Звонарёва и Зигемунд проиграли в финале US Open в парах

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд не смогли стать победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде. В финале они уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф. Причём в первой партии российско-немецкий дуэт отыгрался на тай-брейке со счёта 0:4 и заработал два сетбола, но не сумел довести дело до логического завершения и уступил. После этого триумфаторши US Open — 2020 отдали три гейма подряд и, несмотря на все старания, так и не смогли восстановить паритет и продлить выяснение отношений.

Выход Веры Звонарёвой в финал Открытого чемпионата США стал одной из сенсаций этого турнира. Россиянке исполнилось 39 лет уже по ходу розыгрыша, однако это ничуть не помешало ей продемонстрировать феноменальный уровень тенниса — пусть не в одиночном, а в парном разряде. В Нью-Йорке уроженка Москвы выступала со своей давней партнёршей немкой Лаурой Зигемунд, с которой три года назад взяла здесь свой третий Большой шлем в парах.

На этот раз девушки вновь добрались до финала и считались фаворитками в матче с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф за счёт своего опыта и сыгранности. Для россиянки этот финал стал восьмым на турнирах Большого шлема, включая одиночку, пары и микст, а для немки — третьим.

Примечательно, что впервые Звонарёва завоевала престижный трофей ни много ни мало 19 лет назад. Она первенствовала на US Open — 2004 в миксте с одним из легендарных братьев-близнецов Брайанов — Бобом. Затем в карьере россиянки последовали ещё две победы на мейджорах в паре с разницей в шесть лет: в 2006-м она первенствовала в Нью-Йорке с француженкой Натали Деши, а в 2012-м — в Мельбурне с соотечественницей Светланой Кузнецовой. Обе давно завершили свои выступления в туре, а Вера после нескольких длительных пауз в карьере, связанных как с травмами, так и с пополнением в семействе, продолжает добиваться потрясающих результатов. Перед началом US Open она занимала 38-ю строчку в мировом парном рейтинге WTA, а в понедельник поднимется уже на 23-ю.

«Я помню, как мы с Верочкой выиграли Australian Open. У нас есть много милых и смешных историй. Это огромное достижение после рождения дочери. Желаю ей только удачи! Нынешний US Open — отличный для наших спортсменов: Арина Соболенко, будем её считать частично нашей, сыграла хорошо, Даниил в финале, Вера проводит финальный матч в парном разряде. Очень рада за наших ребят!» — заявила бывшая российская теннисистка в разговоре с RT.

Также выразила свой восторг достижениями Звонарёвой олимпийская чемпионка Елена Веснина.

«Она просто ломает все существующие стереотипы и показывает, как надо держать себя в правильной форме. Вера действительно одержима теннисом и получает от него удовольствие. Её выход в финал также является потрясающим событием. Считаю, что её дуэт с Лаурой будет фаворитом. Большинство соперников на турнире были мало сыгранными. А они хорошо чувствуют друг друга. Считаю, что они должны победить», — поделилась прогнозом теннисистка.

Однако у Рутлифф и Дабровски были свои планы на первый совместный финал турнира Большого шлема. Девушки оказали Звонарёвой и Зигемунд отчаянное сопротивление, и первый сет получился по-настоящему тяжёлым. Он продлился 1 час 15 минут, при этом ни одна из пар ни разу не отдала свою подачу соперницам. Затянулся и тай-брейк. Несмотря на то что канадка и новозеландка с ходу сделали два мини-брейка и повели со счётом 4:0, Вера и Лаура не опускали рук и также взяли четыре очка подряд. После этого начались своеобразные качели, которые склонились в пользу Рутлифф и Дабровски лишь после счёта 9:9. Сначала невероятный приём прошёл у Эрин, которая отправила мяч настолько остро и низко над сеткой, что Звонарёва не сумела отреагировать, а затем после обмена несколькими свечками Зигемунд угодила в аут.

Обиднейшее поражение на тай-брейке настолько выбило из колеи россиянку и её партнёршу, что они проиграли свою подачу в самом начале второй партии. Во втором гейме у них были прекрасные шансы восстановить паритет, но ни один из трёх завоёванных брейк-пойнтов так и не удалось реализовать. К тому же соперницы заиграли более активно на приёме, раз за разом отвечая навылет, благодаря чему записали на свой счёт и третий гейм — 3:0. Было очевидно, что Вере и Лауре необходимы какая-то встряска и возможность перезагрузки, и Зигемунд взяла медицинский перерыв, сославшись на проблемы со спиной. После визита массажиста дела у пары пошли лучше — они сразу отыграли одно брейковое очко.

Одним из самых затяжных и захватывающих в матче получился гейм на подаче немки при счёте 2:4. Он продлился более десяти минут, семь раз счёт в нём становился «ровно» и лишь с восьмого «больше» очко осталось за Звонарёвой и Зигемунд. Казалось, что эмоциональный подъём позволит дуэту полноценно вернуться в игру и перевести её в третий сет, однако этому не суждено было сбыться. Уже на подаче Звонарёвой Габриэла и Эрин заработали три матчбола: два из них были отыграны, но с третьего дебютантки финала US Open оформили свою победу.

«Вы играли замечательно сегодня и всю неделю и полностью заслужили этот трофей», — признала Звонарёва во время церемонии награждения, поздравляя соперниц.

Триумф Гурьевой

Если бы Звонарёва и Зигемунд повторили свой успех трёхлетней давности, то российские любители спорта могли бы отпраздновать золотой дубль на этом US Open, так как среди юниорок победу в парах ранее завоевала 18-летняя Анастасия Гурьева. Она играла с румынкой Марой Гае. Девушки, которые были посеяны под восьмым номером, провели непростой турнир. В каждом матче они встречали серьёзное сопротивление с другой половины корта, и ни одна победа не давалась дуэту легко. Тем не менее теннисистки не отдали в трёх первых матчах ни одного сета, хотя и провели два тай-брейка, и оставили ни у дел польскую и две американские пары.

В полуфинале же им противостояли японки Хаю Киноситу и Вакану Сонобе, которые сразу ошеломили своих европейских противниц, завершив первую партию со счётом 6:2 в свою пользу. К счастью, во втором сете Анастасия и Мара пришли в себя и постепенно смогли адаптироваться к игре японского дуэта. Они победили со счётом 6:3, а на большом тай-брейке, последовавшим за этим, смогли закрепить успех и поставить точку в матче — 10:7.

По аналогичному сценарию развивался и финальный матч, где соперницами российско-румынской пары вновь стали японки Сара Саито и Нанако Сато. В первой партии Гурьева и Гае ничего не смогли им противопоставить и беззубо уступили 2:6, но затем отыгрались (7:5), а на тай-брейке одержали победу (10:8).

Для Гурьевой это первый титул на турнирах Большого шлема, хотя в целом она весьма успешно выступает в парах и побеждала на соревнованиях ITF разного уровня уже восемь раз.