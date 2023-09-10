Россиянка Звонарёва и немка Зигемунд потерпели поражение в финале US Open

Россиянка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису 2023 года в парном разряде.

Встреча россиянки и немки с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии завершилась со счётом 7:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Общий призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Рутлифф и Дабровски впервые в карьере стали победительницами турнира серии Большого шлема в парном разряде.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.