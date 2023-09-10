Узнать больше

Россиянка Звонарёва и немка Зигемунд потерпели поражение в финале US Open

Короткая ссылка
Россиянка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису 2023 года в парном разряде.
Россиянка Звонарёва и немка Зигемунд потерпели поражение в финале US Open
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Mathias Schulz

Встреча россиянки и немки с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии завершилась со счётом 7:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Общий призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Рутлифф и Дабровски впервые в карьере стали победительницами турнира серии Большого шлема в парном разряде.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить