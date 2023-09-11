«Что ты всё ещё тут делаешь? Хорош уже!»: Медведев шутил после финала US Open, Джокович благодарил и вспоминал Брайанта

Даниил Медведев и Новак Джокович обменялись шутливыми репликами после финала Открытого чемпионата США. Россиянин спросил серба, выигравшего 24 турнира Большого шлема, не планирует ли тот сбавить обороты. В свою очередь, Джокович извинился перед Медведевым за испорченную годовщину свадьбы. Говоря о ходе матча, россиянин признал, что жалеет об упущенном втором сете, который мог бы вернуть его в борьбу. Аналогичное мнение высказали эксперты. Ольга Морозова напомнила о ключевой ошибке соотечественника на сетболе, а Александр Каливод — о приёме второй подачи и упорном желании сыграть на удобную для соперника середину корта.

Даниил Медведев и Новак Джокович не просто давние соперники, но и хорошие приятели вне корта. Их дружба зародилась ещё в 2017 году, когда на тот момент 12-кратный победитель турниров Большого шлема пригласил малоизвестного ещё российского игрока отправиться на встречу Кубка Дэвиса в Белграде на его частном самолёте. С тех пор теннисисты зачастую, когда представляется возможность, вместе тренируются и проводят спарринги. На их добрые и тёплые взаимоотношения никак не влияют итоги личных встреч: оба продолжают относиться друг к другу с прежним уважением.

Не стал исключением и воскресный финал Открытого чемпионата США, в котором серб нанёс поражение визави в трёх сетах и завоевал рекордный, 24-й титул на мейджорах. После матча проигравший, хотя и был заметно расстроен, шутил и подтрунивал над победителем, и тот отвечал приятелю тем же.

«Во-первых, хочу спросить Новака: что ты всё ещё тут делаешь? Хорош уже! — начал своё выступление на церемонии награждения Медведев, изрядно рассмешив визави, который находится в теннисной элите уже более 15 лет. — А если без шуток, то какой это для нас с тобой совместный финал, третий? Думаю, не последний. Надеюсь на это, потому что ты, наверное, сыграешь ещё во многих. Не знаю, когда ты собираешься хоть немного сбавить темп, но поздравляю тебя и твою команду. 24… Мне кажется, у меня неплохая карьера, у меня 20 титулов, а у тебя — 24 «Шлема». Ничего себе! Поздравляю, вы с командой просто потрясающие!»

Также россиянин признался, что противостояние с Джоковичем и Рафаэлем Надалем постоянно даёт ему стимул совершенствовать собственную игру.

«По-моему, это потрясающе, что как-то раз я победил Новака в финале Большого шлема. На данный момент это вершина моей карьеры. Но в то же время если бы Новака и Рафы не существовало? Это, конечно, невозможно… Я провёл с ними пять финалов и смог выиграть лишь однажды. Он подстёгивает меня становиться лучше», — заявил Даниил.

Он также отметил, что чувствовал своё преимущество во второй партии и мог бы переломить ход встречи, однако принял ряд ошибочных решений в некоторых розыгрышах, что и привело к поражению. Особенно он выделил игру у сетки на сетболе, когда вместо того, чтобы сыграть по линии в пустую часть корта, отправил мяч прямёхонько на ракетку сербу, расположившемуся по диагонали.

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«Второй сет был лучшим, что я провёл, и я его не выиграл. Поэтому объяснимо, что матч сложился таким образом: в первом и третьем он [Новак] был сильнее. Возьми я второй, возможно, игра была бы иной. Но такова жизнь и таков теннис», — подчеркнул спортсмен на пресс-конференции.

Серб, в свою очередь, выразил уверенность, что впереди у оппонента ещё будут победы на мейджорах, а также ответил на вопрос, с которого начал выступление Даниил. По словам Новака, пока удаётся демонстрировать теннис высочайшего уровня, отправляться на покой он не планирует.

«Не хочу уходить, если я всё ещё на вершине», — подчеркнул спортсмен.

Стоит отметить, что один забавный и показательный эпизод произошёл и во время воскресного матча. В одном из моментов Даниил упал на корт и не стал подниматься сразу, а какое-то время лежал, раскинув руки. Новак подошёл убедиться, что с оппонентом всё в порядке, но, увидев, что тот не спешит подниматься, перелез через сетку и протянул ему руку. На это россиянин лишь помахал рукой: мол, всё хорошо, но я ещё полежу. Многим это напомнило концовку финала в Нью-Йорке два года назад, когда любитель видеоигр Медведев отпраздновал победу над сербом, повалившись на корт и высунув язык — то есть Dead Fish из FIFA.

Джокович, к слову, тоже отметил свой триумф достаточно необычным образом. Во-первых, он и вся его команда надели кофты с цифрой 24. Они, судя по белому цвету, были заготовлены ещё под Уимблдон, однако там заветную чашу над головой поднял Алькарас. Во-вторых, Новак облачился в футболку с фотографией прославленного баскетболиста Коби Брайанта, трагически погибшего в 2020 году, и надписью Mamba Forever, отсылающей к прозвищу защитника «Лейкерс» Чёрная Мамба. Теннисист признался, что эта идея пришла ему в голову около недели назад и он заказал майку втайне от всех.

«Коби был близким другом. Мы много обсуждали чемпионский характер, когда я столкнулся с травмами и пытался вернуться, вновь пробиться на вершину. Он был в числе тех, на кого я полагался больше всего. Он всегда был готов помочь любым советом, по-дружески поддержать. Разумеется, то, что случилось несколько лет назад, его гибель и дочери, глубоко меня ранило. Я подумал, что 24-й — номер, который Кобе носил на футболке, когда стал легендой «Лейкерс» и баскетбола в целом, и решил, что будет замечательно и символично отдать должное всему, что он сделал», — пояснил Джокович.

«Если бы выиграл второй сет, всё могло бы быть по-другому»

По мнению победительницы «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольги Морозовой, сербский теннисист провёл финальный матч на чрезвычайно высоком уровне и заслуженно завоевал 24-й трофей на турнирах Большого шлема.

«Не знаю, появятся ли ещё когда-нибудь такие игроки в мире. Хотя когда-то мы думали, что никто не сможет выиграть «Ролан Гаррос» пять раз подряд, а Рафаэль Надаль взял и сделал это», — отметила она в разговоре с RT.

По мнению специалиста, на итог игры повлияла более простая сетка Джоковича, «хотя на таких турнирах, как US Open, совсем уж проходных соперников не бывает».

«Но если сравнить, то Даниилу пришлось посложнее: он играл и с Рублёвым, и с Алькарасом. Это были невероятно тяжёлые матчи. И эмоционально у него к финалу энергии становилось всё меньше и меньше. Он был готов, но Новак, который заметно прибавлял по ходу турнира, продемонстрировал теннис высочайшего уровня. С первого же мяча завязалась напряжённая борьба, розыгрыши длились по 15—20, а то и больше ударов. Причём спортсмены не просто перебивали мяч через сетку, а играли с такой скоростью, с таким умом, что просто диву даёшься. Это было очень захватывающе», — отметила Морозова.

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По её словам, Джокович играл очень агрессивно, рискуя и отправляя мяч близко к линии.

«По стилю они, кстати, похожи с Даниилом — оба любят заставить соперника ошибиться, поставить его в тупик, ищут интересные комбинации. И на этот раз у Новака всё это получилось лучше. Если в полуфинале с Шелтоном у него где-то срывалась подача, то с Медведевым он себе такого практически не позволял, особенно в ключевые моменты. А у Даниила подача не сработала. В полуфинале Даня нашёл игру против Алькараса — те действия, те удары, после которых соперник не может атаковать и поставить тебя в сложное положение. А с Джоковичем у него не получилось — или Новак просто-напросто не позволил ему этого сделать. Я надеялась, что у серба забуксует удар справа, как иногда это бывает, но нет, и к тому же он просто здорово играл с лёта. Просто рвал ритм игры Дани и очень удачно выходил к сетке», — подчеркнула собеседница RT.

Она согласилась с мнением, что второй сет мог стать переломным, если бы остался за россиянином.

«Были моменты, когда Даниил мог выиграть. Я очень хорошо помню розыгрыш на брейк-пойнте, когда Новак вышел к сетке, полностью открыв линию для атаки. Но Даня перехитрил самого себя и сыграл кроссом, а потом упустил и тай-брейк. А если бы выиграл этот второй сет, всё могло бы быть по-другому. Шанс переломить игру у него был бы точно. Но надо понимать, что они оба бойцы, которые не сдаются до последнего, поэтому сложно сказать, как могли бы развиваться события дальше. Игроки такого уровня иногда демонстрируют чудеса на корте.

Помню, Пит Сампрас в одном из матчей на US Open чувствовал себя очень плохо и во время тай-брейка его просто стошнило прямо на корте. И вот после этого он вышел на подачу и исполнил эйс! Невероятно! Потом, когда его спросили, как ему это удалось, американец ответил: «Я увидел, что он сдвинулся влево». Поэтому подал под правую руку и выиграл затем и тот матч, и весь турнир. Вот из таких мелочей, из таких незаметных обычному глазу моментов и строятся большие победы лучших игроков. И большое счастье, что мы сейчас имеем возможность видеть такие противостояния, как этот финал», — заключила экс-чемпионка «Ролан Гаррос».

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Медведев психологически не успел восстановиться после двух непростых предыдущих матчей.

«Нервная нагрузка была неадекватной. И ему не хватило немножко терпения в игре. Если бы играли завтра, был бы другой теннис. Джокович тактически сыграл грамотно. Первый мяч варьировал, с задней линии он играл разнообразно и много резал слева. За счёт этого сбивал Медведева. Всё равно Даниила надо похвалить за эти две недели, которые он сыграл на US Open. Он продемонстрировал выдающуюся игру против Алькараса. Это турнир с большим знаком плюс для него», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

В свою очередь заслуженный тренер РФ Александр Каливод предположил, что уроженец Москвы намеренно не форсировал события в начале матча, так как ожидал пятисетового противостояния. Кроме того, по его мнению, серб немного играл на публику, демонстрируя показную усталость.

«Но, как показывает практика, Джокович редко отдаёт инициативу, если выигрывает первый сет. Уверен, что многие согласятся со мной. Вторая партия предрешила исход встречи. Даня имел неплохие моменты для того, чтобы перехватить инициативу. Но, когда Новак берёт несколько геймов под ноль, такое бьёт по психологии, колоссально выводит из себя. К тому же свою роль сыграли и кривляния серба. Он прекрасно умеет затянуть время и усыпить бдительность соперника. Достаточно было приглядеться: несмотря на всю его показную усталость и тяжёлые вздохи, каждый подход к мячу делался им заранее. Джокович отлично считывал Медведева и осознанно готовился к ответу. Тем не менее пара моментов в игре Дани меня смутила больше всего. Во-первых, почему он так работал на приёмах, предпочитая принимать второй мяч, стоя на том же месте и не сокращая дистанцию для атаки. Во-вторых, его несгибаемое желание играть на хавкорт, где серб чувствовал себя как рыба в воде», — заявил Каливод RT.