Узнать больше

Медведев рассказал, о чём он думал после падения в финале US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё падение во время третьего сета в финале Открытого чемпионата США — 2023 с сербом Новаком Джоковичем.

«Я ничего не почувствовал. В тот момент, когда я упал, я подумал: «Чувак, это могло бы быть не опасно, но я мог навредить себе». Так что, секунд 30 или одну минуту я думал, больно ли мне или нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

Таким образом, Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович — самый возрастной победитель US Open в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить