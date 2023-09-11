Медведев рассказал, о чём он думал после падения в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё падение во время третьего сета в финале Открытого чемпионата США — 2023 с сербом Новаком Джоковичем.

«Я ничего не почувствовал. В тот момент, когда я упал, я подумал: «Чувак, это могло бы быть не опасно, но я мог навредить себе». Так что, секунд 30 или одну минуту я думал, больно ли мне или нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

Таким образом, Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович — самый возрастной победитель US Open в истории.