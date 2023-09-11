Джокович — самый возрастной победитель US Open в истории

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023.

В финальном матче серб обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, 36-летний Джокович стал самым возрастным победителем US Open в истории. Он побил рекорд австралийца Кена Розуолла, который был установлен в 1970 году. Ему тогда было 35 лет.

Джокович выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема.