Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев в четвёртый раз в карьере потерпел поражение в финале турнира Большого шлема.

27-летнний теннисист из России в финале US Open — 2023 уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6. Таким образом, он проиграл в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема.

Два раза россиянин потерпел поражение от 36-летнего серба и два раза от испанца Рафаэля Надаля.

Однако Медведев обыграл Джоковича в финале US Open — 2021.

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.