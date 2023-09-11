Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема
27-летнний теннисист из России в финале US Open — 2023 уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6. Таким образом, он проиграл в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема.
Два раза россиянин потерпел поражение от 36-летнего серба и два раза от испанца Рафаэля Надаля.
Однако Медведев обыграл Джоковича в финале US Open — 2021.
Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.