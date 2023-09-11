Морозова считает, что у Медведева был шанс переломить ход матча с Джоковичем

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказала мнение, что у российского теннисиста Даниила Медведева была возможность переломить ход финального матча с сербом Новаком Джоковичем.

«Я надеялась, что у серба забуксует удар справа, как иногда это у него бывает, но нет, и к тому же он просто здорово играл с лёта. Просто рвал ритм игры Медведева и очень удачно выходил к сетке. Матч проходил волнами. Первый сет остался полностью за Джоковичем, а во втором завязалась равная борьба, и были моменты, когда Даниил мог выиграть. Я очень хорошо помню розыгрыш на брейк-поинте, когда Новак вышел к сетке, полностью открыв линию для Медведева. Но Даня перехитрил самого себя и сыграл кроссом, а потом упустил и тай-брейк. А если бы выиграл этот второй сет, всё могло бы быть по-другому.

Шанс переломить игру у него был бы точно. Но надо понимать, что они оба бойцы, которые не сдаются до последнего, поэтому сложно сказать, как могли бы развиваться события дальше. Игроки такого уровня иногда демонстрируют чудеса на корте. Помню, Пит Сампрас в одном из матчей на US Open чувствовал себя очень плохо, и во время тай-брейка его просто стошнило прямо на корте. И вот после этого он вышел на подачу и исполнил эйс! Невероятно! Потом, когда его спросили, как ему это удалось, американец ответил: «Я увидел, что он сдвинулся влево». Поэтому подал под правую руку и выиграл затем и тот матч, и весь турнир. Вот из таких мелочей, из таких незаметных обычному глазу моментов и строятся большие победы лучших игроков. И большое счастье, что мы сейчас имеем возможность видеть такие противостояния, как этот финал между Джоковичем и Медведевым», — заявила Морозова RT.

Ранее Морозова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.