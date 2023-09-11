Морозова: Джокович заслуженно выиграл 24-й турнир Большого шлема

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.

«Джокович заслуженно занимает первую позицию в мире и выиграл 24-й турнир Большого шлема. Не знаю, появятся ли ещё когда-нибудь такие игроки в мире. Хотя когда-то мы думали, что никто не сможет выиграть «Ролан Гаррос» пять раз подряд, а Рафаэль Надаль взял и сделал это.

У Джоковича была относительно проще сетка, хотя на таких турнирах, как US Open, совсем уж проходных соперников не бывает. Но если сравнить, то Даниилу пришлось посложнее: он играл и с Рублёвым, и с Алькарасом. Это были невероятно тяжёлые матчи. И эмоционально у него к финалу энергии становилось всё меньше и меньше. Он был готов, но Новак, который заметно прибавлял по ходу турнира, продемонстрировал теннис высочайшего уровня. С первого же мяча завязалась напряжённая борьба, розыгрыши длились по 15—20, а то и больше ударов. Причём спортсмены не просто перебивали мяч через сетку, а играли с такой скоростью, с таким умом, что просто диву даёшься. Это было очень захватывающе», — заявила Морозова RT.

Она также подчеркнула, что серб играл каждый мяч близко к линии. По её словам, Медведев и Джокович похожи по стилю игры, так как оба любят заставить соперника ошибиться.

«Если в полуфинале с Шелтоном у него где-то срывалась подача, то с Медведевым он себе такого практически не позволял, особенно в ключевые моменты. А у Даниила подача не сработала.

В полуфинале Даня нашёл игру против Алькараса — те действия, те удары, после которых соперник не может атаковать и поставить тебя в сложное положение. А с Джоковичем у него не получилось — или Новак просто- напросто не позволил ему этого сделать», — добавила Морозова.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.