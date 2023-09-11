Узнать больше

Тарпищев считает закономерным поражение Медведева в финале US Open

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.
Тарпищев считает закономерным поражение Медведева в финале US Open
  • РИА Новости

«Медведев отлично выступил, немного перешёл пик формы и не восстановился от нервной перегрузки, поэтому уступил в финале. Во втором сете были, конечно, шансы, но поражение закономерное, при этом Даню надо похвалить — матчи с Рублёвым и Алькарасом были феноменальные», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6. 

Таким образом, Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open 2021.

Ранее Медведев поблагодарил Нью-Йорк после поражения в финале US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить