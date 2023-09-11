Тарпищев считает закономерным поражение Медведева в финале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.

«Медведев отлично выступил, немного перешёл пик формы и не восстановился от нервной перегрузки, поэтому уступил в финале. Во втором сете были, конечно, шансы, но поражение закономерное, при этом Даню надо похвалить — матчи с Рублёвым и Алькарасом были феноменальные», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

Таким образом, Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open 2021.

Ранее Медведев поблагодарил Нью-Йорк после поражения в финале US Open.