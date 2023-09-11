Медведев поблагодарил Нью-Йорк после поражения в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги Открытого чемпионата США — 2023, в финале которого он уступил сербу Новаку Джоковичу.

«Спасибо за эти две недели, Нью-Йорк! Это было великолепно. Но сегодня был не тот результат, на который мы надеялись. Поздравляю Джоковича», — написал Медведев в соцсетях.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

Таким образом, Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open — 2021.

Ранее сообщалось, что Джокович — самый возрастной победитель US Open в истории.