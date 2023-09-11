Джокович объснил, почему надел футбол с изображением Брайанта после победы в финале US Open

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, почему надел футболку с изображением покойного баскетболиста Коби Брайанта после победы в финале Открытого чемпионата США над россиянином Даниилом Медведевым.

«Коби был моим другом. У нас было много бесед по поводу менталитета победителя. Когда я боролся с травмами и восстанавливался, он был одним из тех, на кого я полагался больше всего. Его гибель меня ранила», — сказал теннисист.

Финальная встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Джокович выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович после финала US Open извинился перед Медведвым за испорченную годовщину свадьбы.