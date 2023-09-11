Джокович после финала US Open извинился перед Медведвым за испорченную годовщину свадьбы

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после победы в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Я хочу поздравить тебя с фантастическим турниром. Прости за результат, пожалуйста, не пойми неправильно, но поздравляю твою жену с годовщиной свадьбы. Я от всей души. Если бы знал, что у вас сегодня годовщина, то может, и результат…» — пошутил серб на пресс-конференции.

Финальная встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Джокович выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема.