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Джокович уверен, что Медведев в будущем добьётся больших успехов в теннисе

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Серб Новак Джокович выразил уверенность, что россиянин Даниил Медведев обязательно добьётся больших успехов в будущем.

«Даня всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть что ты прогрессируешь. Я уверен, что в будущем ты добьешься больших успехов в теннисе. Ты еще выиграешь турниры Большого шлема. Я в этом не сомневаюсь», — заявил Джокович после матча.

27-летнний теннисист из России в финале US Open — 2023 уступил Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6. 

Напомним, что Медведев обыграл серба в финале US Open — 2021.

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.

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