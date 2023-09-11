Медведев — о поражении в финале US Open: получился дерьмовый подарок жене на годовщину свадьбы

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на поражение в финале Открытого чемпионата США от серба Новака Джоковича в годовщину своей свадьбы.

«Два года назад я здесь выиграл и говорил о том, какой отличный подарок жене получился. Сегодня-то дерьмовый. Обычно даты меняются, но сегодня опять воскресенье — годовщина свадьбы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

Таким образом, Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open — 2021.

Ранее сообщалось, что Джокович — самый возрастной победитель US Open в истории.