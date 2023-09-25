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Янчук: Сафиуллин задержался в спортивном развитии, но выход в финал — весомое достижение

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах на победу Романа Сафиуллина в преддверии его финала на турнире ATP в китайском Чэнду.
Янчук: Сафиуллин задержался в спортивном развитии, но выход в финал — весомое достижение
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, Роман немного задержался в своём спортивном развитии, но его выход в финал является весомым достижением. Он взобрался на тот уровень, где сражаются с ведущими теннисистами, а Зверев является одним из таких. Но я бы не стал заявлять о безоговорочной победе Александра и отдавать ему трофей раньше срока. В ходе турнира у него возникали некоторые трудности — достаточно вспомнить матч с Котовым», — сказал Янчук RT.

Также он предположил, что немец пока не обрёл свою лучшую игровую форму перед финалом.

«Думаю, мы можем предположить, что Александр пока не обрёл свою лучшую форму. В плане игры на высоких скоростях соперники не уступают друг другу. Однако психологический аспект определит судьбу для обоих в этом противостоянии. Но нашему теннисисту тут должно быть немного легче, ему нечего терять, он может только приобрести бесценный опыт, что сделает его опасным соперником», — добавил Янчук.

Ранее Веснина прокомментировала выход Романа Сафиуллина в финал турнира ATP в китайском Чэнду.

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