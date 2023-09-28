Шнайдер победила Квитову и пробилась в полуфинал турнира в Нимбо
Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над чешкой Петрой Квитовой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нимбо (Китай).
- Gettyimages.ru
- © Robert Prange
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
В полуфинале 19-летняя россиянка встретится с Линдой Фрухвиртовой из Чехии.
Ранее российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Нинбо.
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