Узнать больше

Шнайдер победила Квитову и пробилась в полуфинал турнира в Нимбо

Короткая ссылка
Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над чешкой Петрой Квитовой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нимбо (Китай).
Шнайдер победила Квитову и пробилась в полуфинал турнира в Нимбо
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

В полуфинале 19-летняя россиянка встретится с Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Ранее российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Нинбо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить