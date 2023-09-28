Шнайдер победила Квитову и пробилась в полуфинал турнира в Нимбо

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над чешкой Петрой Квитовой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нимбо (Китай).

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