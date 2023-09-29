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Кудерметова заявила, что старалась верить в победу над Свёнтек на турнире в Токио

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Игой Свёнтек из Польши в четвертьфинале турнира в Токио.
Кудерметова заявила, что старалась верить в победу над Свёнтек на турнире в Токио
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«Я просто старалась верить, что могу её победить. Сегодня у меня получилось, и я рада, что удалось изменить ситуацию в личных встречах», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Кудерметова победила Свёнтек со счётом 6:2, 2:6, 6:3. В следующем круге она встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Ранее Павлюченкова прокомментировала победу над соотечественницей Екатериной Александровой.

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