Второй титул в карьере: Кудерметова разгромила Пегулу и выиграла турнир в Токио

Вероника Кудерметова одержала победу на турнире в Токио и завоевала второй трофей WTA в одиночном разряде. В финале она не оставила шансов четвёртой ракетке мира Джессике Пегуле, отдав ей суммарно лишь шесть геймов. И это при том, что в столице Японии она отыграла на один матч больше, а на корте провела почти в три раза больше времени. Благодаря этому успеху спортсменка поднимется на 16-ю строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Для Вероники Кудерметовой нынешний сезон получается неоднозначным. С одной стороны, в Мадриде она впервые в карьере добралась до полуфинала «Мастерса», а потом повторила это достижение и в Риме. Однако на турнирах Большого шлема россиянка выступила крайне неудачно, не сумев пройти дальше второго раунда. Да и на рядовых у неё не клеилось. До поездки в Японию она добралась до решающего раунда лишь на первенстве в Хертогенбосе, но там уступила трофей соотечественнице Екатерине Александровой.

В Токио же Кудерметова смотрелась невероятно здорово. Но если победами над пробившейся через квалификацию Харриет Дарт и занимающей 96-ю строчку в рейтинге WTA Кайлой Дей она вряд ли могла кого-то удивить, то триумф в сражении с Игой Свёнтек можно назвать историческим. В предыдущих четырёх встречах россиянка не то что не обыгрывала польку — не забрала у неё ни сета. Причём была слабее как на харде (US Open, Индиан-Уэллс и Доха), так и на грунте — в той самой 1/2 финала в Мадриде. Но на этот раз Вероника была лучше во всех основных компонентах и взяла сразу две партии — 6:2, 2:6, 6:4.

Казалось бы, после победы над второй ракеткой мира Кудерметовой уже ничего не страшно, но самое трудное испытание ждало её впереди. Выяснение отношений с Анастасией Павлюченковой растянулось почти на три с половиной часа, а встреча включала в себя два тай-брейка. При этом на двоих соперницы лишь шесть раз преуспели на приёме, что нехарактерно для женского тенниса. Вероника же и вовсе подавала на элитном уровне — процент попадания первым мячом составил 77, а отличным дополнением к этому стали 16 эйсов при всего двух двойных ошибках.

И если в первых двух сетах Павлюченкова отчаянно сопротивлялась, то на третий у неё попросту не хватило сил. На приёме она выиграла лишь три из 19 очков, а при счёте 3:3 ещё и дрогнула на подаче. И хотя впоследствии продемонстрировала бойцовский дух и отыграла сразу четыре матчбола, справиться с Кудерметовой всё же не сумела — 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 3:6.

Таким образом, Вероника в седьмой раз в карьере пробилась в финал турнира WTA и была готова немного подправить неудачную статистику. До настоящего момента россиянка первенствовала лишь на соревнованиях в Чарльстоне в 2021-м, а в решающих противостояниях уступала многим звёздам тенниса, включая Арину Соболенко и Симону Халеп. Но если белоруска и румынка тогда не входили в пятёрку сильнейших в мире, то Джессика Пегула в ней значилась. На протяжении последних трёх сезонов американка выступала на высочайшем уровне, а в Токио была посеяна под вторым номером и уж точно считалась фаворитом в матче с россиянкой — даже несмотря на недавнее поражение в столице Испании.

Одна из главных интриг заключалась в том, хватит ли у Вероники сил на дуэль с Джессикой. Та стартовала со второго круга и в общей сложности затратила на путь к финалу 3 часа 28 минут — ровно столько продолжался матч Кудерметовой с Павлюченковой. А всего россиянка провела на корте 9 часов 6 минут. И это могло стать важным фактором.

Однако разница в готовности между спортсменками не ощущалась вовсе. У Пегулы с ходу не пошла первая подача, процент которой в стартовой партии составил лишь 40, да и на приёме мало что получалось. Из 29 очков она взяла только восемь и заработала лишь один брейк-пойнт, пусть и с ходу его реализовала. Правда, это позволило ей лишь восстановить паритет после фиаско во втором гейме.

Несмотря на это, Пегула дотерпела до тай-брейка, но в ключевой момент посыпалась. При счёте 5:6 она позволила себе две двойные подряд на «ровно» и буквально подарила сет Кудерметовой. И как оказалось, этот эпизод стал ключевым во всём противостоянии.

Пегула надломилась психологически и во второй партии не смогла навязать борьбу сопернице. Не отдать с ходу свою подачу не помогла даже экстренная смена ракетки, не сделала она разницы и при счёте 1:4. Американка не поспевала за россиянкой и будто бы была не готова к её резким контратакующим действиям. Кудерметова не раз заставала её врасплох роскошными ударами с бэкхенда по линии и в целом всегда была на шаг впереди.

На подаче же Вероника была практически безупречна. За три первых гейма она уступила лишь одно очко, а с серьёзным сопротивлением столкнулась лишь в решающем гейме. Не без помощи оппонентки Джессика отыграла два матчбола, но в третий раз повторить успех уже не смогла. Россиянка дожала американку и завоевала второй титул в карьере.

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Сама Вероника призналась, что ожидала большего сопротивления в финале соревнований в Токио и требовала от себя показать лучший теннис. По её словам, эмоций от этого успеха ей добавило и то, насколько непростой получилась её дорога к трофею.

На следующей неделе Кудерметова поднимется на 16-ю строчку рейтинга WTA. При этом глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает её достойной значиться в списке сильнейших в мире.

«Всё сложилось удачно, хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. Хороший тренерский альянс сложился — Дмитрий Турсунов и её муж (Сергей Демёхин. — RT). Это хороший задел на будущий год. Сейчас надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу», — цитирует Тарпищева ТАСС.