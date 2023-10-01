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Янчук считает, что Кудерметова показала высокий уровень мастерства на турнире в Токио

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на победу российской теннисистки Вероники Кудерметовой на турнире в Токио.
Янчук считает, что Кудерметова показала высокий уровень мастерства на турнире в Токио
  • Gettyimages.ru

«Кудерметова здорово играла всю эту неделю, она обыгрывала очень сильных соперниц. У неё огромный опыт и высокий уровень мастерства, что она и показала на турнире», — цитирует Янчука ТАСС.

В финале россиянка победила Джессику Пегулу из США со счётом 7:5, 6:1. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Для Кудерметовой это седьмой финал и вторая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере.

Ранее Кудерметова прокомментировала победу на турнире WTA в Токио.

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