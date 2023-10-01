Кудерметова — о победе на турнире в Токио: мне приходилось нелегко на пути к финалу

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу на турнире WTA в Токио.

«Я готовилась к настоящей борьбе. В первом сете сказала себе: «Вероника, нужно просто бороться и делать всё возможное, что в твоих силах». Счастлива, потому что мне приходилось нелегко на пути к финалу», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

В финале она победила Джессику Пегулу из США со счётом 7:5, 6:1.

Для Кудерметовой это седьмой финал и вторая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере.

Ранее сообщалось, что Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Нинбо в парном разряде.