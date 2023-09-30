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Кудерметова вышла в седьмой финал турнира WTA в карьере

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио (Япония).
Кудерметова вышла в седьмой финал турнира WTA в карьере
  • Gettyimages.ru

В полуфинале россиянка одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Игра завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Таким образом, спортсменка вышла в свой седьмой финал WTA. При этом у неё только один титул.

В решающем матче Кудерметова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Джессика Пегула (США).

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает победу Кудерметовой над Свёнтек психологически важной.

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