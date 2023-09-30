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Тарпищев считает победу Кудерметовой над Свёнтек психологически важной

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что победа над Игой Свёнтек в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио придаст уверенности Веронике Кудерметовой.

«Это важная победа прежде всего психологически, она придаст уверенности», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он напомнил, что Кудерметова восстановилась от травмы и начала работать с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Это их первый турнир. Решили попробовать, получается успешно, надо продолжать. Впереди у неё матч с Павлюченковой в полуфинале, будет интересно», — добавил Тарпищев.

Кудерметова нанесла поражение Свёнтек в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет её соотечественница Анастасия Павлюченкова.

Ранее Тарпищев заявил, что победа на турнире в Китае хорошо скажется на эмоциональном фоне Карена Хачанова.

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