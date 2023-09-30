Тарпищев считает победу Кудерметовой над Свёнтек психологически важной
«Это важная победа прежде всего психологически, она придаст уверенности», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Он напомнил, что Кудерметова восстановилась от травмы и начала работать с тренером Дмитрием Турсуновым.
«Это их первый турнир. Решили попробовать, получается успешно, надо продолжать. Впереди у неё матч с Павлюченковой в полуфинале, будет интересно», — добавил Тарпищев.
Кудерметова нанесла поражение Свёнтек в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет её соотечественница Анастасия Павлюченкова.
Ранее Тарпищев заявил, что победа на турнире в Китае хорошо скажется на эмоциональном фоне Карена Хачанова.