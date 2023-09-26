Тарпищев: победа на турнире в Китае хорошо скажется на эмоциональном фоне Хачанова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Карена Хачанова на турнире в Чжухае.

«Его можно поздравить с победой и выступлением на турнире. Это для его эмоционального фона очень хорошо и для уверенности в себе. Теперь ему надо сыграть хорошо в Париже, постараться попасть в десятку по итогам сезона», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

27-летний россиянин завоевал свой пятый титул ATP и первый с ноября 2018 года.

Призовой фонд турнира составил более $900 тыс.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо (Китай).