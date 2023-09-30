Тарпищев назвал ожидаемым выход Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине
- РИА Новости
«Победа Медведева — это не сенсация. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к «Мастерсам», чтобы там уже выступить хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин победил австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
В четвертьфинале Медведев встретится с Уго Умбером (Франция).
Ранее Рублёв уступил Умберу в 1/8 турнира в Пекине.