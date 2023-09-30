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Тарпищев назвал ожидаемым выход Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над Алексом де Минором.
Тарпищев назвал ожидаемым выход Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине
  • РИА Новости

«Победа Медведева — это не сенсация. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к «Мастерсам», чтобы там уже выступить хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин победил австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

В четвертьфинале Медведев встретится с Уго Умбером (Франция).

Ранее Рублёв уступил Умберу в 1/8 турнира в Пекине.

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