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Медведев победил Умбера и пробился в полуфинал турнира в Пекине

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Уго Умбером в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев победил Умбера и пробился в полуфинал турнира в Пекине
  • AP

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

На счету 27-летнего россиянина шесть подач навылет, девять двойных ошибок и шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. Умбер совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Медведев встретится с победителем игры между немцем Александром Зверевым и чилийцем Николасом Харри.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вера Звонарёва потерпела поражение на старте турнира в Пекине.

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