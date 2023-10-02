Медведев победил Умбера и пробился в полуфинал турнира в Пекине
- AP
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1.
На счету 27-летнего россиянина шесть подач навылет, девять двойных ошибок и шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. Умбер совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале Медведев встретится с победителем игры между немцем Александром Зверевым и чилийцем Николасом Харри.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вера Звонарёва потерпела поражение на старте турнира в Пекине.