Греческая теннисистка заявила, что равняется на Даниила Медведева

Греческая теннисистка Мария Саккари заявила, что равняется на россиянина Даниила Медведева.

«Я равняюсь на Медведева. Он очень умный и сообразительный», — приводит пресс-служба WTA ответ Саккари на слова интервьюера о том, что она рассуждает о критике так же, как Медведев.

24 сентября гречанка выиграла турнир в Гвадалахаре. В финале она обыграла американку Кэролайн Доулхайд (7:5, 6:3).

Саккари является девятой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает абсолютно нормальным решение Медведева сняться с двух турниров.