Тарпищев считает абсолютно нормальным решение Медведева сняться с двух турниров

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно снятия российским теннисистом Даниилом Медведевым с двух турниров после US Open.

«После тяжелого US Open Медведев просто не готов ещё к турнирам, и это абсолютно нормально - взять паузу, отдохнуть. Тем более он сделал, что должен был. По итогу сезона он 100% будет третьим в мире и никто его не сдвинет с этой позиций», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев сообщил, что не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Чжухае (Китай).

Накануне финалист Открытого чемпионата США 2023 года рассказал, что снялся с выставочного турнира во Франкфурте.

27-летний россиянин в финале Открытого чемпионата США уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6. Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open 2021.

Ранее Путин поаплодировал теннисисту Медведеву за финал US Open.