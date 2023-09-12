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Путин поаплодировал теннисисту Медведеву за финал US Open

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Президент России Владимир Путин и участники пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) поаплодировали российскому теннисисту Даниилу Медведеву, который дошёл до финала Открытого чемпионата США.
Путин поаплодировал теннисисту Медведеву за финал US Open
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Давайте скажем Даниилу спасибо, что он смог это сделать», — предложил модератор форума Илья Доронов.

После инициативы последовали аплодисменты. 

27-летний россиянин в финале Открытого чемпионата США уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6. Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open 2021.

Ранее издание The Times of India перепутало Даниила Медведева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

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