Индийское СМИ перепутало теннисиста Медведева с Дмитрием Медведевым

Издание The Times of India перепутало теннисиста Даниила Медведева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Издание опубликовало пост о финале теннисного турнира US Open, в котором играли Даниил Медведев и серб Новак Джокович. В заметке по ошибке указали аккаунт Дмитрия Медведева.

«Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — отреагировал Дмитрий Медведев.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open 2021.

Ранее Даниил Медведев поблагодарил Нью-Йорк после поражения в финале US Open.