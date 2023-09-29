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Ольховский: Медведев превосходил Пола во всех компонентах

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что у Томми Пола не было никаких шансов переиграть Даниила Медведева в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине.
Ольховский: Медведев превосходил Пола во всех компонентах
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«По игре Медведев превосходил Пола во всех компонентах, американец вообще не знал, что делать. Пол пытался рисковать, но делал много ошибок. Медведев провел матч на высочайшем уровне», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

По его мнению, Медведев является фаворитом матча второго круга с австралийцем Алексом де Минауром.

«По уровню игры на сегодняшний день Даниила просто лучше», — добавил Ольховский.

Медведев одержал победу над Полом в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет $3,6 млн.

Ранее греческая теннисистка заявила, что равняется на Даниила Медведева.

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