Ольховский: Медведев превосходил Пола во всех компонентах

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что у Томми Пола не было никаких шансов переиграть Даниила Медведева в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине.

«По игре Медведев превосходил Пола во всех компонентах, американец вообще не знал, что делать. Пол пытался рисковать, но делал много ошибок. Медведев провел матч на высочайшем уровне», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

По его мнению, Медведев является фаворитом матча второго круга с австралийцем Алексом де Минауром.

«По уровню игры на сегодняшний день Даниила просто лучше», — добавил Ольховский.

Медведев одержал победу над Полом в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет $3,6 млн.

Ранее греческая теннисистка заявила, что равняется на Даниила Медведева.