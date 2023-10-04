Тарпищев: игра Кудерметовой будет зависеть от степени её психологической усталости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о матче между россиянкой Вероникой Кудерметовой и американкой Кори Гауфф.

«Тяжело предполагать результат, потому что игра Кудерметовой будет зависеть от степени её психологической усталости. Если Вероника восстановилась, думаю, она вполне может выиграть в силу того, что она сейчас на ходу и очень хорошо подаёт. Но я не буду сейчас судить, успеет ли она восстановиться или нет», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Россиянка победила украинку Лесю Цуренко в матче второго круга со счётом 3:6, 6:0, 6:0. Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

5 октября Кудерметова сыграет с Гауфф.

Ранее Сафиуллин победил Маррея и вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае.